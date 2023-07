Fettuccine Alfredo – viel Geschmack mit nur zwei Zutaten

Lust auf Pasta? Aber nur noch ein schönes Stück Parmesan und frische Butter im Kühlschrank? Wenn ihr jetzt noch Nudeln im Vorratskasten findet, könnt ihr die Pfanne herausholen – für Fettuccine Alfredo, einem römischen Pasta-Klassiker, der durch die Einfachheit der Zutaten, aber mit unglaublichem Geschmack begeistert. Das Rezept ist nach Alfredo di Lelio (1882–1959) benannt, der es in den 1920er-Jahre in seinem Restaurant Alfredo in Rom weltweit bekannt machte.