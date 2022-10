«An Apple a Day Keeps the Doctor Away» – aber sowas von! Gerade im Hinblick auf den Winter können wir die vitalstoffreiche Frucht so richtig gut gebrauchen. Äpfel stärken dank jeder Menge Vitamin C unser Immunsystem. Wegen ihres hohen Gehalts an Ballaststoffen, Flavonoiden und Polyphenolen, die unseren Körper reinigen, nennt man sie auch «Broom for the Body» – also «Besen für den Körper». Zudem erhöht Vitamin C die Aufnahme von wertvollem Eisen aus der Nahrung. Kleiner Tipp: Den Apfel immer ungeschält essen, denn in der Schale befinden sich die meisten Nährstoffe. Wer zusätzlich auf saisonale Produkte achtet, greift im Herbst zu den Sorten Cox Orange, Elstar, Kidd’s Orange und Rubinette.