7 mal Ei-Ersatz

Gibt es vegane Alternativen zu Eiern?

Die Flüssigkeit von Eiern ist oft ein wichtiger Bestandteil, um ein Gericht zu binden oder aufzuschäumen. Das bringt Veganer*innen in eine schwierige Lage, denn einen passenden Ersatz zu finden, ist gar nicht mal so leicht. Wir eilen zu Hilfe.