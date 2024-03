Um es vorab zu klären: Glutamat ist nicht nur reine Chemie. Der Stoff kommt ganz natürlich in vielen Lebensmitteln vor. Oft in Fleisch oder Milchprodukten wie Roquefort oder Parmesan. Die Liste ist endlos lang. Und was von Natur aus so oft vorkommt, kann ja gar nicht so ungesund sein, oder? Auch unser eigener Körper stellt Glutamat her. Das nennt sich jedoch endogenes Glutamat. Jenes, was wir essen, ist externes Glutamat. Und genau dieses externe Glutamat setzen wir als Geschmacksverstärker ein.