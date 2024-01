Zutaten:

4 Eier

50 g Milch

50 g Zucker

70 g Mehl

1 TL Backpulver

Etwas Öl oder Butter



Zubereitung:

Eier trennen und Eigelb und Eiweiss je in eine Schüssel geben. Eigelb mit Milch aufschlagen. Mehl und Backpulver mischen, dazugeben und zu einem glatten Teig verrühren. Eiweiss mit Salz sehr steif schlagen. Nach und nach den Zucker dazugeben. Dann den steifen Eischnee unter den Teig heben. Vorsichtig mit einem Teigschaber arbeiten, sonst werden die Pancakes später nicht fluffig! Mit einem Pinsel oder einem Küchenpapier eine beschichtete Pfanne mit Butter oder Öl ausstreichen und bei mittlerer Stufe erhitzen. Zwei Dessertringe platzieren und so viel Teig in die Ringe geben, dass ein 2 bis 3 cm dicker Pancake entsteht. Oder eben mit einem Esslöffel kleine Türmchen bauen (sobald der Pfannkuchen etwas aufgegangen ist, kommt ein zweiter Löffel oben drauf). Hitze reduzieren, ein paar Tropfen Wasser in die Pfanne geben, Deckel auf die Pfanne geben. Ist die Unterseite gebacken, löst sie sich von selbst und die Pancakes können gewendet werden. Die gebackenen Pancakes auf einem Teller stapeln und mit etwas Butter oder Früchten, Sirup oder Puderzucker servieren.