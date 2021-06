Kaffee-Fans werden den «Dirty Horchata» lieben!

Kaffee-Rezepte drängeln sich auf unserer virtuellen Pinnwand in etwa so viele wie Vitamin-D-hungrige Sonnenanbeter in den Badis. Den Überblick hat hier kaum einer mehr. Herrlich! Schliesslich gibt es im Sommer kaum etwas besseres, als sich einen eiskalten Kaffee die Kehle hinunterfliessen zu lassen. Cold Brew, Dalgona, Proffee, … wie sie nicht alle heissen. Hauptsache lecker, Hauptsache schön anzuschauen, Hauptsache Trend. Und genau da gibt es jetzt einen neuen. Macht Platz auf eurer Pinnwand für den «Dirty Horchata».