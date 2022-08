Zubereitung:

Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in 1 EL Öl glasig dünsten. Die Brühe, Senf und Essig hinzugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken und gut verrühren. Kartoffeln in der Schale kochen, dann schälen. Noch warm in hauchdünne Scheiben direkt in die ebenfalls noch warme Marinade schneiden. Kurz mischen, den Rest des Öls hinzugeben und ca. 45 Minuten durchziehen lassen. Vor dem Servieren den frisch geschnittenen Schnittlauch hinzugeben. Der besondere Tipp: Falls beim Kartoffelsalat die Marinade nicht richtig an den Kartoffeln hält, weil sie zu flüssig ist, einen Teil der Marinade und wenige Kartoffelscheiben zusammen zerdrücken und wieder untermischen. Und fertig ist einer der besten Kartoffelsalate der Welt.