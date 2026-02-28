Kennt ihr schon alle Fakten über Schokolade?

1. Auf Rezept

Bis ins 19. Jahrhundert wurde Schokolade als Heilmittel in Apotheken verkauft. Sie galt als stärkend und aufputschend. Besonders der Inhaltsstoff Theobromin war als harntreibend bekannt. Darüber hinaus wusste man um seinen gefässerweiternden Effekt, weswegen Schokolade zur Behandlung von Herzinsuffizienz zum Einsatz kam. Auch auf die Atmung hat Theobromin eine positive Wirkung: Es entspannt die glatte Bronchialmuskulatur und fördert die Schleimsekretion. Deshalb wurde es auch zur Asthmatherapie eingesetzt.