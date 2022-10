Umwelt

Es liegt aber nicht nur an den Genen, ob Koriander geliebt oder gehasst wird. Das Umfeld und der Lebensraum spielen auch mit hinein. Eine kanadische Studie untersuchte dieses Phänomen. Heraus kam, dass die Proband:innen basierend auf ihrer Herkunft, unterschiedlich auf das Kraut reagieren. So haben Teilnehmende aus Südostasien eine Abneigung von nur 7% Koriander gegenüber. Europäer:innen hingegen kamen auf gute 17%. Ein Forscher der Studie betonte in diesem Zusammenhang, dass sich Menschen gut an den Geschmack des Krauts gewöhnen können. Wer viel und regelmässig davon isst, findet den seifigen Beigeschmack irgendwann nicht mehr störend.