Mit diesem Trick werden Ofenkartoffeln knusprig

So gelingen die knusprigen Ofenkartoffeln

Ofen auf 220 Grad aufheizen. Die Kartoffeln – die meisten Köche schwören auf festkochende – zunächst schälen und in Spalten schneiden. Nun mit einer Gabel die Knolle mehrfach kreuz und quer einritzen, bis sie einem Igel ähnelt und kleine Stacheln an der Oberfläche auftauchen. Wer hierfür weder Zeit noch Geduld hat, kann die Kartoffeln für drei Minuten im Wasser kochen und anschliessend in einem Metallsieb kräftig hin- und herschütteln. Das hat einen ähnlichen Effekt und verändert die Struktur der Oberfläche. Nun wendet man die Kartoffeln in Öl (Oliven- oder Sonnenblumenöl) und in Salz, verteilt sie grosszügig auf einem Blech (die Spalten dürfen nicht aufeinanderliegen) und schiebt sie in den vorgeheizten Ofen und lässt sie ca. 30 bis 35 Minuten backen.