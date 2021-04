Momos selber machen!

Momos sind das kulinarische Highlight aus Tibet. Die Teigtaschen, die in der eher kargen tibetischen Küche zu jedem Festessen gehören, haben die Welt erobert. Vor allem an Streetfood-Anlässen sind sie der absolute Renner. Aber momentan gibts keine Events, alle Termine sind gestrichen. In Zeiten von Corona und Lockdowns lohnt es sich deshalb, die sensationellen Dinger mal selber herzustellen. Es ist gar nicht so schwierig. Besteht der Teig doch nur aus Mehl und Wasser.