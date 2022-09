Wer in dem Pasta-Streit nun Recht hat, ist noch nicht abschliessend entschieden. Die Regierung hat sich mittlerweile für die Parisi-Methode ausgesprochen: Der Minister für ökologische Transition Roberto Cingolani, ein Physiker wie Parisi, empfiehlt ebenfalls, den Herd abzustellen oder zumindest auf das Minimum zurückzudrehen, nachdem man die Pasta ins kochende Wasser geworfen hat. Der Ratschlag wird Teil einer nationalen Sensibilisierungskampagne sein, in der die Regierung Tipps zur freiwilligen Reduktion des Energieverbrauchs geben wird. Probieren geht in dem Fall über studieren.