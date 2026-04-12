So bleiben eure Zitronen länger frisch

Als gelber Farbtupfer machen sich Zitronen in einer Schale ziemlich gut. Leider zeigen sie uns ihre gruselige Seite aber viel zu oft. Denn wenn der Schimmel erst einmal zugeschlagen hat, bleibt uns leider nichts anderes mehr übrig als der Gang zum Kompost. Damit in Zukunft nicht wir, sondern unser Essen sauer wird – hier die besten Tipps.