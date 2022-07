So gesund sind Pfirsiche und Nektarinen

Einen Beitrag zum Energiestoffwechsel leisten sie dennoch. Die enthaltenen Vitamine B1 und B2 helfen dem Körper, Kohlenhydrate in Energie umzuwandeln. Sie tragen so zu einer normalen Funktion der Nervenzellen, des Gehirns und des Herzens bei. An letzterer ist auch Kalium beteiligt. Mit 200 Milligramm pro 100 Gramm Fruchtfleisch liefern uns Pfirsiche und Nektarinen reichlich davon.