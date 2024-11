Und so gehen Momos

Für vier Personen brauchts 160 g Mehl und 1 dl Wasser. Das mischen, zu einem glatten Teig verarbeiten und 20 Minuten quellen lassen. Für die Füllung 250 g Hackfleisch in etwas Öl anbraten, in eine Schüssel geben und etwas abkühlen lassen. 1 gekochtes Ei schälen, grob hacken, zum Fleisch geben. 25 Ingwer schälen, fein reiben und mit 1 EL Sojasauce und 1 EL Aceto Balsamico ebenfalls unter das Hackfleisch mischen.Teig zu einer Rolle von ca. 30 cm Länge formen. Die in 16 gleich grosse Stücke schneiden. Die einzelnenTeigstücke auf wenig Mehl zu Rondellen auswallen (je ca. 10 cm Ø). Je 1 EL Füllung auf die Rondellen geben, falten und mit Daumen und Zeigefinger Ränder zusammendrücken. Momos auf einem Backpapier in ein Bambuskörbchen stellen. Eine Pfanne ca. 2 cm hoch mit Wasser füllen, Wasser aufkochen, Hitze reduzieren. Körbchen mit den Momos hineinstellen, zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. dämpfen.