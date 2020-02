Von Sägespänen und falschen Oliven

So übel verarscht uns die Lebensmittelindustrie

Na, freut ihr euch schon auf den nächsten Brunch mit cremigem Hummus, schwarzen, sonnengereiften Oliven, gesundem Vollkornbrot und leckerem Spiegelei? Tja, dann wisst ihr vermutlich noch nicht, was meist in dem vermeintlich feinem Zmorge steckt. Was wir meinen? Diese miesen Fakes der Lebensmittelindustrie.