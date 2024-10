1. Fehler: Abgepackte Teebeutel verwenden

Zugegeben, die schnellste Lösung, um an eine warme Tasse Tee zu kommen, sind eben diese Teebeutel aus dem Supermarkt, im Gegensatz zu offenem Tee sind sie auch praktischer. Qualitativ – und vom Umweltgedanken her – ist ein Tee-Ei aber definitiv die bessere Wahl, weil für die Beutel bloss die Reste aus zerbrochenen Teeblättern verwendet werden. Das bedeutet, dass die Geschmacksnoten deutlich weniger intensiv sind. Auch sind Beutel in der Regel weniger lang haltbar, als frischer Tee.