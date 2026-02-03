Was bringt die No-White-Food-Diät?

Wer sich für eine Diät interessiert, der hat heute die Qual der Wahl. Bei all den Tipps und Tricks, die wissen wollen, was genau man jetzt noch essen sollte oder eben nicht, kann man schon mal den Überblick verlieren. Ein weiterer Verwirrungsstifter ist Tyler Spellmann, Ernährungsexperte und Autor des Bestsellers «Eat nothing white». Seine Theorie verbannt – wie es der Name schon vermuten lässt – alle weissen Nahrungsmittel von unserem Speiseplan und lässt so angeblich die Kilos purzeln. Doch was bedeutet die Diät genau? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Und jap, ihr liegt richtig. Denn auch die No-White-Food-Diät ist ein kleiner Spielverderber: Ein leckeres Gipfeli mit Butter zum Frühstück? Einen Latte Macchiato im Büro? Könnt ihr knicken. Pasta zum Lunch und Käse mit Rotwein als Mitternachtssnack? Denkt gar nicht erst daran! Der Grund dafür ist simpel: Typische weisse Lebensmittel wie Milchprodukte, Mehl, Reis, Pasta, Zucker, Salz, tierische Fette und Brot haben einen hohen glykämischen Index. Wenn wir diese Lebensmittel also zu uns nehmen, wird aus unserer Bauchspeicheldrüse vermehrt Insulin freigesetzt, was den Blutzuckerspiegel in die Höhe schiessen lässt. Das Resultat? Fettreserven werden an unseren typischen Problemzonen wie Bauch und Hüften verstärkt angelegt und wir leiden ständig unter fiesen Heisshungerattacken.