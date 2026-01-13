Was kann grüner Kaffee?

Gesund ernähren wollen wir uns doch alle, aber sind wir mal ehrlich: Jeden Food-Trend kann man nicht mitmachen. Sei es Switchel oder Selleriesaft – fast im Wochentakt gibt es da wieder dieses eine, neue Getränk, das wir unbedingt im Kühlschrank lagern müssen. Komplett ignorieren sollten wir neue In-Drinks aber auch nicht. Denn ab und zu lohnt sich ein Umstieg von Altbewährtem auf etwas Neues dann eben doch. Wie zum Beispiel bei grünem Kaffee.