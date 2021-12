Erst kürzlich hat eine Freundin von einem ziemlich misslungenen Weihnachtsessen in Berlin erzählt: Es gab eine vegane Ente. Sie war hart wie eine Schuhsohle, aber alle Gäste taten so, als hätten sie noch nie so etwas Leckeres gegessen. Wir haben uns köstlich ab ihrer Geschichte amüsiert!

Zurzeit sind viele Köch*innen am Zusammenstellen des Menüs. Vegetarier*innen und Veganer*innen in der Familie werden dabei oft als kompliziert oder schwierig empfunden. «Was koche ich bloss für sie», stöhnen Mama und Papa.

So kompliziert ist es gar nicht! Wir liefern hier ein paar Inputs und Kochideen.