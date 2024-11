Lindt & Sprüngli bringt die Dubai-Schoggi in die Schweiz

Zusätzlich hat der Hype führende Schokoladenherstellende inspiriert, ähnliche Produkte zu entwickeln, wodurch die Bekanntheit des Trends weiter wächst. So lancierte Lindt & Sprüngli die Dubai-Schokolade am 16. November 2024 in der Schweiz. Vorerst limitiert auf 400 händisch in Deutschland produzierte Tafeln. Am Samstag standen Hunderte vor dem Home of Chocolate in Kilchberg (Zürich) Schlange. Pro 150 Gramm wurden 14.95 Franken hingeblättert. Gemäss NZZ war die Dubai-Schoggi bereits nach einer Stunde ausverkauft.