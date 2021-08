Wetten, ihr habt Reis bisher immer falsch gekocht?

Für fluffy Reis die Körner in einer Pfanne anrösten, bevor die noch heissen Reiskörner in kochendes Wasser geworfen und nach Packungsanweisung gegart werden. Merken kann man sich das folgendermassen: Lockerer Reis = heiss und heiss. Heisse, geröstete Körner und heisses Wasser verhindern in der Kombi, dass der Reis wässrig und klebrig wird.