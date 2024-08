Beeren immer in einer Schüssel waschen

Die Beeren nie unter fliessendem Wasser waschen, es könnten Druckstellen entstehen. Darum die Früchte in eine Schüssel mit Wasser geben. Dann das Wasser wegkippen und mit frischem Wasser – und mit Essig füllen! Das Verhältnis sollte 3:1 sein. Die Früchte einige Minuten im Essigwasser lassen, dann dies wegschütten und die Schale erneut mit Wasser auffüllen, um die Essigreste zu entfernen. Beeren auf einem Küchentuch zum Trocknen auslegen. Gut getrocknet in eine mit Küchenrolle ausgelegte Schale legen und ab in den Kühlschrank damit. Was das bringen soll? Das Essigbad entfernt Schimmelsporen und gleich auch noch Eier von Obst- und Fruchtfliegen! So werden sich Erd-, Him-, Heidel- und Brombeeren ein paar Tage länger prall im Kühlschrank halten.