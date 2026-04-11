Wie gesund ist eigentlich Rohkost?

Die Nachteile von rohem Obst und Gemüse

So ganz stimmt das allerdings nicht. Ernährungswissenschaftler*innen lehnen Rohkost als ausschliessliche Ernährungsform generell ab. Denn anders als viele denken, sind einige wichtige Nährstoffe nur zugänglich, wenn das Lebensmittel vorher mit Hitze behandelt wurde. Mit Kartoffeln, Auberginen oder Hülsenfrüchten gibt es sogar einige Obst- und Gemüsesorte, die roh ungeniessbar sind. Manche Inhalte, wie etwa Beta-Carotin aus Rüebli, werden durch das Kochen, Dämpfen, Braten oder Backen gar vorbereitet, um vom Körper besser aufgenommen zu werden. Menschen mit erhöhtem Nährstoffbedarf – zum Beispiel Schwangere oder Kinder – sollten sich daher keinesfalls ausschliesslich von Rohkost ernähren.