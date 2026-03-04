Wie hilft Honig der Gesundheit?

Ein Glas Honig hat vermutlich jeder von uns im Küchenschrank stehen. Wirklich oft kommt er bei den meisten dann aber doch nicht aufs Brot oder Gipfeli. Schade, denn das regionale Produkt steht den so beliebten, exotischen Superfoods in Sachen positiven Einfluss auf den Körper in nichts nach. Zwar nutzen wir das flüssige Gold, das die fleissigen Bienchen gerade wieder en masse in ihren Waben produzieren schon seit der Steinzeit als Süssungsmittel, seine wahren Kräfte kommen aber erst nach und nach ans Licht. Und die sind nicht zu unterschätzen. Durch die antibakterielle Wirkung sorgt er äusserlich aufgetragen etwa für reine Haut. Kein Wunder, dass es in der Beauty-Industrie nur so vor Honey-Produkten wimmelt. Aber auch innerlich tut die klebrige Leckerei Gutes. Was genau unser heimisches Superfood alles kann? Bei nur einem Löffel pro Tag dürfen wir uns schon über folgende Benefits für Gesundheit und Look freuen: