Wir klären über die Kaffee-Mythen auf

5. «Kaffee regt den Stoffwechsel an»

Teils, teils. Kurzfristig lässt sich durch den Konsum des Heissgetränks der Stoffwechsel tatsächlich anregen. Dabei werden die Blutgefässe erweitert, der Herzschlag erhöht sich und die Organe werden schneller durchblutet. Jedoch scheiden sich bis heute die Geister darüber, welcher Inhaltsstoff genau dafür verantwortlich ist. Wer viel davon trinkt, wird immer immuner gegen diese Wirkung. Und: Der Stoffwechsel wird nicht langfristig angeregt, sondern nur unmittelbar nach dem Verzehr.