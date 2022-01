Zwillinge testen vegane und fleischhaltige Diät

Klingt gut für den veganen Lifestyle, nicht wahr?

Menschen in Veganer und Nichtveganer einzuteilen und auf diese Weise Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand zu ziehen, würde natürlich zu kurz greifen. Für eine gesunde Ernährung ist es entscheidend, dass wir unsere Mahlzeiten so zusammenstellen, dass sie uns mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen. Ob die vegane Ernährungsweise generell gesünder ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bekannt ist jedoch, dass Veganer*innen ein geringeres Risiko haben, an Krankheiten zu erkranken, die durch schlechte Ernährung ausgelöst werden. Dazu gehören zum Beispiel Übergewicht und Diabetes. Außerdem verbessern sich die Cholesterinwerte, was Herzkrankheiten vorbeugt.