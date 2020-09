Auch zwischen den Laken kann es nachhaltig werden

Green Sex macht Geschlechtsverkehr nachhaltig

Wir spannen den Sustainability-Bogen noch weiter. In Anbetracht des Zustands dieser Welt nämlich wichtig und richtig. In diesem Sinne: Willkommen in eurem Schlafzimmer. Was hier zwischen den Laken passiert, ist zwar Privatsache, kann aber optimiert werden. Und zwar in Sachen Nachhaltigkeit. Fangen wir an beim …