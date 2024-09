Darum solltet ihr jetzt Slow Sex haben

Langsam starten

Der Name verräts schon: Slow Sex ist das Gegenteil eines kurzen Knick-Knacks vor dem Einschlafen. Nehmt euch Zeit für diese Art der körperlichen Nähe, schafft die richtige Atmosphäre und ja – verabredet euch vielleicht sogar bewusst dazu. Denn für dieses Erlebnis solltet ihr mit allen Sinnen präsent und mit dem Kopf nicht schon bei der nächsten Aufgabe sein. Was gemeinhin als Vorspiel bezeichnet wird, ist beim Slow Sex schon der Akt selbst. Beginnt damit, euch gegenseitig sanft zu berühren und den Körper eures Partners zu erkunden als wäre er Terra Incognita: Wie fühlt sich die zarte Haut an der Innseite seiner Oberarme an? Wie reagiert ihr, wenn er euren Rippenbogen mit den Fingerspitzen abtastet? Welche Bewegungen lassen euch beiden unerwartet einen angenehmen Schauer über den Rücken rieseln?