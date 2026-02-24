Was sind Orbiting, Ghosting, Bird Boxing und Co?

Ghosting

Der Klassiker. Ihr schreibt bereits seit Wochen mit eurem Objekt der Begierde und so langsam gewöhnt ihr euch an das allabendliche «Schlaf gut!». Eigentlich wartet ihr nur noch auf die Frage nach einem Treffen. Nach einem richtigen Date also. Tja, und dann passiert es. Das Gegenüber schreibt nicht mehr zurück. Ganz ohne ein «Ich glaube, es passt doch nicht so», ganz ohne jegliche andere Erklärung. Ihr fragt euch noch immer, warum nichts mehr kommt, obwohl doch alle Zeichen auf Dating-Erfolg standen? Hier kommt die schmerzhafte Erklärung: Er oder sie hat vermutlich eine andere Person kennengelernt oder steht schlichtweg doch nicht so auf euch. Aber bloss nicht verzagen – shit happens. Sowas passiert eben. Mit Sicherheit auch ihm oder ihr.