Was wir uns vom anderen Geschlecht zu Weihnachten wünschen

Diese Situation steht sinnbildlich dafür, auf welch dünnem Eis wir Männer unterwegs sind und wie aus einer simplen Handlung ein gesellschaftliches Drama entstehen kann. Um gleich beim Thema zu bleiben: Ein klassisches Problem ist auch das Bezahlen beim ersten Date. Ich verstehe den Aspekt der Unabhängigkeit, aber manchmal will ein Mann einfach die Rechnung über-nehmen, weil es schön ist, grosszügig zu sein. Kein Besitzanspruch, keine Hierarchie, bloss eine Aufmerksamkeit. Wenn sie darauf besteht, zu teilen, perfekt, kein Problem. Aber die misstrauische Stirnfalte, als hätte man gerade das Patriarchat hochleben lassen, ist ein bisschen viel. Und ja, auch der Satz «Alle Männer sind die gleichen toxischen Arschlöcher» macht mich wahnsinnig. Ich verstehe, woher er kommt. Aber hey, die meisten haben negative Situationen erlebt. Pauschalurteile helfen niemandem. Viel eher sorgen sie für Misstrauen. Apropos toxisch: Es ist inzwischen das neue «Hallo» des Dating-Alltags. Alles ist toxisch – Beziehungen, Expartner, Kommunikation. Aber toxisch ist es auch, ständig von Toxizität zu sprechen. Schon mal probiert, einfach zu fragen, warum jemand gerade so reagiert, wie er reagiert? Was für Gedanken hinter einer Aussage stecken? Oder auch selbst zu artikulieren, was die Situation mit einem macht? Wäre doch viel sinnvoller, anstatt gleich ein psychologisches Etikett draufzukleben? Ich glaube, genau da liegt die Krux. Wir reden alle von Empathie und emotionaler Offenheit, aber leben sie selten aus. Allesamt! Ich höre oft, dass sich Frauen einen emotional zugänglichen Mann wünschen – völlig zu Recht, ist ja auch schön, wenn man Gefühle miteinander teilen kann. Aber Verletzlichkeit braucht ein sicheres Umfeld. Wenn jedes Wort seziert wird, bevor es überhaupt ausgesprochen ist, dann ziehen sich viele wieder zurück. Frauen wie Männer.