Wie gut funktionieren eigentlich Perioden-Slips?

Und so trug ich meine Mens-Pantie an diesem Tag zum Brunch, während der Last-Minute-Suche nach einem Geschenk in der Stadt und an der Geburtstagsparty. Lief eigentlich alles ganz okay. Die funktionelle Unterhose fühlte sich jedenfalls ganz normal und überhaupt nicht wie eine Windel (die Befürchtung meinerseits war vorab gross) an. Bei jedem Toiletten-Check war auch immer alles wo und wie es sein soll. Kein Auslaufen, kein unangenehmes Gefühl. Weil alles so super war, behielt ich das Höschen auch über Nacht noch an. Grosser Fehler! Zwar ist meine Regelblutung nachts überhaupt nicht stark, am nächsten Morgen fühlte sich das ganze allerdings trotzdem nicht mehr wirklich frisch an. Um ehrlich zu sein, war es der unangenehme Geruch, der mich stutzig machte. Zum Glück fand ich schnell heraus, dass das nicht an mir lag. In der Beschreibung steht, dass man den Slip nicht länger als zwölf Stunden tragen sollte – achso! Mein Problem war zwar aufgeklärt, aber jetzt mal ehrlich, bin ich die Einzige, die ihre Unterhose normalerweise auch nachts noch anbehält? Plus: Um während der gesamten Mens auf Tampons und Binden verzichten zu können, braucht man gleich mehrere Modelle. Ich besass zwei. Und kann sagen: Der Struggle war real. Da muss man mit rechtzeitigem Auswaschen erst mal hinterherkommen.