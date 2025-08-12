Bestimmt habt ihr schon mal von Feng Shui gehört. Doch was ist das eigentlich nochmal? Kurz gesagt, geht es bei der chinesischen Harmonielehre darum, Geborgenheit und Harmonie zu schaffen. Im Mittelpunkt steht die Lebensenergie (Chi). Diese wird von Feng (Wind) und Shui (Wasser) angetrieben. Ausserdem geht es darum, dass sich Energien frei bewegen können, was sich positiv auf die Stimmung und letztendlich das gesamte Leben auswirken soll. Natürlich kann die Lehre auch auf die Einrichtung eures Schlafzimmers bezogen werden. Damit ihr ruhig schlafen könnt, gibt es gemäss Feng Shui gewisse Dinge, die ihr besser nicht unter eurem Bett aufbewahrt oder gleich aus eurem Schlafzimmer verbannen solltet. Welche das sind, lest ihr hier: