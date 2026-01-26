5 Tipps, um in der Früh besser aus den Federn zu kommen

Wer würde das kuschelige Lieblingsstück auch freiwillig verlassen? Gerade bei diesem Wetter?! Niemand. Dabei – hat das Snoozen schon mal irgendwas gebracht? Sind wir ausgeschlafener? Nein! Eher könnte man unseren aktuellen Zustand als kompletten Breakdown des Morgens beschreiben. Montag bis Freitag. Immer das Gleiche. Aber lasst es uns doch noch einmal versuchen. Diese Tipps sollen dabei helfen, friedlich statt grumpy aufzustehen. 5 Tipps, um motiviert und aufgeweckt in den Tag zu starten: