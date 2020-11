Zu heiss oder zu kalt

Gerade wenn es draussen kalt ist, dreht man das warme Wasser gerne so richtig auf – meistens etwas zu sehr. Denn ist die Temperatur zu heiss, kann das den schützenden Fettfilm unserer Haut beschädigen und sie damit austrocknen. Zu kalt darf es hingegen auch nicht sein, weil sich dadurch Gefässe verengen. Wir lernen also: Der gute alte Mittelweg ist auch beim Baden nicht verkehrt. Am besten badet man in lauwarmem Wasser, das heisst bei 32 bis 35 Grad.