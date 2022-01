Der Gedanke dahinter

Zum Bulletproof Coffee gehört die Bulletproof Diät – ebenfalls erfunden von Dave Aspey –, bei der man sehr viel Fett, eine moderate Menge an Proteinen, dafür aber nur sehr wenige Kohlenhydrate zu sich nimmt. Der Bulletproof Coffee ersetzt bei dieser Diät das Frühstück. Der grosse Fettanteil der Butter soll langfristig sättigen und mit Energie versorgen. Das MCT des Kokosöls (mittelkettige Fettsäuren), gilt als appetithemmend. Ausserdem verbraucht der Körper beim Stoffwechsel mehr Kalorien und produziert schneller Energie, wenn er mit mittelkettigen Fettsäuren arbeitet.

Alles in Butter am Morgen also: Bulletproof Coffee verspricht, hellwach und fitter zu machen. Augen zu und durch?