Darum ist Bittersalz die Lösung all eurer Probleme

Hallo Babyhaut

Bittersalz lässt sich nicht nur auf dem Gesicht anwenden, auch auf dem restlichen Körper bewirkt es wahre Wunder. Dazu gibt man es am besten zusammen mit einem ätherischen Öl ins Badewasser und gönnt sich ein etwa 15-minütiges Bad. Das Öl sorgt dabei für einen wohltuenden Duft; das Sulfat bindet die Feuchtigkeit in der Haut und macht sie weich.