Das passiert, wenn du Kamillentee trinkst

Kamillentee macht die Haut widerstandsfähiger

Zeitaufwendige Masken und teure Beauty Treatments? Werden mit Kamillentee überflüssig. Schuld daran sind die oben bereits angesprochenen Antioxidantien. Sie machen unsere Haut widerstandsfähiger gegen schlechte Einflüsse von aussen, etwa freie Radikale, und beugen so Pickeln, Irritationen und Rötungen vor. Das Plus an Flüssigkeit, das wir durch den Tee zu uns nehmen, kommt uns ebenfalls zugute. Das Resultat aus der Kombination von beiden: ein straffer, strahlender Teint.