Denken wir an Salbei, kommt uns uns sofort sein unverkennbarer Geschmack in den Sinn. Mit seinen starken und leicht bitteren Aromen passt das Kraut längst nicht zu allem und landet bei den meisten deshalb nur selten auf dem Speiseplan. Schade, dabei ist das Kraut als Heilpflanze bekannt, die so manchen Beschwerden an den Kragen geht. Eine ganz einfache Methode mehr Salbei zu sich zu nehmen, ist durch Tee. Getrocknet und aufgebrüht wärmen die Blätter nicht nur von innen, sie haben auch einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit. Was genau das Getränk verspricht?