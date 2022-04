Das steckt hinter dem Angstphänomen Nomophobie

Ebenso hilfreich und entspannend ist es, das ständige Multitasking zu beschränken, also beispielsweise neben dem Telefonieren nicht gleichzeitige Mails zu checken oder im Internet zu surfen. Diese parallelen Tätigkeiten überfordern unser Gehirn. Denn es ist schlicht und einfach nicht in der Lage, sich gleichzeitig auf zwei komplexe Tätigkeiten zu konzentrieren. Die Folge: Unsere Leistungsfähigkeit wird nicht gesteigert, sondern gedrosselt. Wir springen in den Themen hin- und her und müssen uns gedanklich jedes Mal neu hineinarbeiten. Letztendlich gelingt nichts richtig. Mein Tipp: Sich besser nacheinander auf jeweils eine Sache konzentrieren, statt stets zwischen zwei komplexen Aufgaben hin und her zu springen. Ansonsten ist negativer Stress buchstäblich programmiert.