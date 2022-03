Verschiedene Techniken der Moxibustion

Moxakasten: Das Kraut wird in einen kleinen Kasten aus Holz mit einem siebartigen Boden gelegt. Anschliessend wird das Kästchen auf den Körper gelegt, so dass einige Zentimeter zwischen Haut und Kasten sind. Dann wird das Kraut im Holzkasten angezündet, wobei die darunterliegende Haut schön erwärmt wird. Meist wird dies so am unteren Bauch oder unteren Rücken durchgeführt.