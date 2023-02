Wer erkältet ist, darf nicht in die Sauna

Wir machen es kurz: True that! Saunieren stärkt zwar das Immunsystem, solange wir gesund sind – versuchen wir aber, die Erkältung auszuschwitzen, schlägt sie erst so richtig zu. In der heissen Umgebung vermehren sich Keime besonders schnell, wir belasten unser geschwächtes Herz-Kreislaufsystem stark (ergo: wir könnten umkippen) und stecken bei der Gelegenheit auch noch sämtliche andere Saunagänger*innen mit unserer Erkältung an. Nicht cool.