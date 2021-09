Ein Programm für den Penis

Ein Programm, welches in erster Linie den Lifestyle ändert. Das heisst: Eine Mischung aus Beckenboden- und Ausdauertraining, Vakuumpumpe sowie Achtsamkeitsübungen. «Regimen ist auch komplementär zu Medikamenten. Wie zum Beispiel eine Psychotherapie zu Antidepressiva», erklärt Kersting. Dass das Programm ankommt, merkt er an den direkten Reaktionen. Viele haben persönliche Fragen. Manchmal danken ihm auch Frauen von Betroffenen. «Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mich über die intime Gesundheit von anderen Menschen mal so freuen würde», sagt Kersting in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.



Max Kersting ging es nach einem Jahr besser – die Medikamente zur Potenzmittel wirkten wieder. Heute hat er gar keine Erektionsprobleme mehr und verrät anderen Männern, wie er das geschafft hat.