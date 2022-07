7. Der richtige Ort für das Papier

Weder der Badewannenrand noch die Ablage der Waschmaschine sind geeignete Lagerorte für das Papier. Es sollte stets in der sauberen Packung aufbewahrt werden, damit es nicht mit Keimen in Berührung kommt. Zudem sollte das WC-Papier so aufgehängt werden, dass es von vorne abgerissen werden kann – auch um unnötigen Kontakt mit Schmutz zu vermeiden.