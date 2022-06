Während einer Besprechung, in der Bibliothek oder auf einem Date: es scheint so, als hätte unser Bauch manchmal einfach Spass daran, uns in unangenehme Situationen zu bringen. Wir alle kennen das laute Blubbern und Grummeln und eigentlich ist es ja ganz normal: die Muskeln im Magen sind ständig in Bewegung, um die Nahrung weiter zu transportieren, sodass wir gesund verdauen können. Aber trotzdem werden wir oft wegen dem persönlichen Gurgel-Konzert in Verlegenheit gebracht. Meistens versuchen wir es mit Humor, Schmunzeln, unserer Hand auf dem Bauch und einem schüchternen «uii» zu überspielen. Doch bekanntlich knurrt es dann einfach immer weiter, wenn nicht sogar noch lauter. Mit diesen Tricks bringt ihr euren Bauch zum Schweigen.