So misst man den Blutdruck richtig

Wer an solchen Symptomen leidet, sollte einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Mit einer Blutdruckmessung lässt sich eine Hypotonie relativ leicht feststellen. Dabei werden zwei Werte betrachtet: der obere und der untere Blutdruckwert. Der erste erfasst den Moment, in dem das Herz neues Blut in die Arterien pumpt, sprich wo der Druck auf die Gefässe am höchsten ist. Der untere misst den Moment dazwischen, also jener, wo der Druck am tiefsten ist.



Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt der Blutdruck bei einem Erwachsenen unter 120/80 mmHg. Von einer Hypotonie spricht man bei Werten von unter 90/60 mmHg. Ist der Druck zu tief, so zirkuliert das Blut zu langsam und es kann sein, dass zwischenzeitlich das Gehirn zu wenig durchblutet ist, was dann zu den unangenehmen Nebenwirkungen führt.