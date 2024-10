Die eigenen Haare behalten – als Band

Sie war selber betroffen und weiss, wie es ist, wenn die Haare während der Chemotherapie ausfallen: Marcella Colazzo-Amft, 46, führt ein Coiffeurgeschäft in Belp BE und erkrankte 2011 an Brustkrebs. «Perücken sind nicht für alle Frauen und in jedem Moment das Richtige», erklärt sie. Deshalb hat sie mit Keep Your Hair einen Service ins Leben gerufen, bei dem die Haare zu Beginn des Haarausfalls vollständig abgeschnitten und danach an einem Band befestigt werden. «Die Haare werden speziell gereinigt und aussortiert», erklärt sie. Gemäss der ursprünglichen Frisur befestigt sie die Haare an einem Band, das mit einem Cap, einer Mütze oder einen Stirnband kaschiert wird. «Ich möchte den Frauen ermöglichen, den ‹Chemostempel› zu vermeiden.» Auch Béatrice Wertli liess sich ein Band machen, das sie beim Sport trägt, manchmal gar als Dutt. Colazzo bildet sich laufend weiter und ist Mitglied im deutschen Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten. «Mit dem Service möchte ich etwas zum Wohlbefinden in einer schweren Zeit beitragen» sagt sie. «Denn Haare drücken auch Gefühle und Persönlichkeit aus.»