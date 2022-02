Wachmacher Überdosis

Manchmal macht der Kaffee weder müde noch wach. Es passiert rein gar nichts. Bei zu viel Kaffee gewöhnt sich der Körper an das Koffein. Zeit für eine kleine Bio-Lektion: Bei jedem Schluck klammert sich das enthaltene Koffein an die Rezeptoren in unserem Gehirn. Die sind für die Steigerung der Aktivitäten zuständig. Wenn man also zu viel Kaffee trinkt, gibt es immer wieder einen Koffein-Nachschub. Das heisst, die Rezeptoren sind dauerbesetzt. In diesem Fall gewöhnt sich der Körper an das Koffein und es verliert seine Wirkung. So werden wir am Morgen mit unserem Kaffee nicht wacher, aber dafür auch nicht müder.