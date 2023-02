Der Schnee gehört im Flachland vorerst der Vergangenheit an und schon leiden die ersten von uns an Heuschnupfen. Kein Wunder, die milden Temperaturen der letzten Tagen sorgten in der Natur für ein erstes Frühlingserwachen. Was für einige die schönste Zeit des Jahres ist, ist für andere eine echte Plage. Sprays, Medikamente oder Akupunktur sind dabei nur ein paar Möglichkeiten, um gegen die dauernd laufende Nase oder das Beissen im Rachen vorzugehen. Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss unserer Ernährung. Denn besonders Mikronährstoffe spielen bei Heuschnupfen eine wichtige Rolle. Sie bilden die Grundlage zur Aufrechterhaltung sämtlicher Funktionen eines gesunden Organismus, steuern die Produktion sowie die Ausschüttung der Hormone und Botenstoffe und sind auch an deren Abbau beteiligt.

Hasta la vista Histamin!

Mit gewissen Lebensmitteln könnt ihr euren Heuschnupfen also beeinflussen. Grundsätzlich geht es darum, den Naturstoff Histamin, der im menschlichen oder tierischen Organismus als Gewebshormon und Neurotransmitter wirkt, zu senken. Dieser spielt nämlich eine zentrale Rolle bei allergischen Reaktionen und ist an der Abwehr körperfremder Stoffe beteiligt. So gilt beispielsweise Vitamin C als natürliches Antihistaminikum, das den Histaminabbau beschleunigen soll. Auch Vitamin B3 und D, Kalzium, Omega-3-Fettsäuren und Zink sollen die Ausschüttung von Histamin im Körper verlangsamen. Unsere Ernährung sollte deshalb anti-entzündlich und abwechslungsreich sein und aus vielen Antioxidantien, sekundären Pflanzenstoffen, Omega-3-Fettsäuren und vielen weiteren Mikronährstoffen bestehen. Von jeglichen Kuhmilchprodukten, eingelegten und konservierten Lebensmitteln, geräuchertem Fisch und Fleisch, hefehaltigen Fertiggerichten, Weizenprodukten oder Schokolade wird hingegen abgeraten, weil diese entweder selber viel Histamin enthalten oder den Stoff im Körper freisetzen können. Andere Produkte wiederum können euch helfen, den Heuschnupfen zu lindern: