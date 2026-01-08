Macht Schlaf wirklich schöner?

Magisches Schlafhormon

Forschende und ärztliche Fachpersonen sind nämlich überzeugt davon, dass es den Schönheitsschlaf wirklich gibt. Die Geheimwaffe ist das körpereigene Hormon Melatonin. Wieso? Es wird im Schlaf ausgeschüttet und sorgt dafür, dass sich unsere Haut regenerieren kann. Wenn wir zu wenig schlafen oder die Tiefschlafphase gestört ist, die für die Ausschüttung des Hormons am wichtigsten ist, leidet unser Aussehen darunter: Die Haut wird dünner und es kommt zur Faltenbildung. Schwer vorstellbar? Dazu muss man noch wissen, dass Melatonin das stärkste körpereigene Antioxidans ist. Antioxidantien bekämpfen freie Radikale, die für die Alterung und Krankheiten wie Krebs verantwortlich sind. Mit dieser Info sollte die folgende Erklärung nun nachvollziehbar sein: Schlafen wir zu wenig, ist die Produktion von Melatonin schwach und es kommt automatisch zu einem erhöhten Angriff der freien Radikalen. Das lässt unseren Körper schneller altern. Ausserdem schützt Melatonin bei genügend Schlaf die Zellen und stärkt damit das Immunsystem. Erstaunlich, wozu unser Körper neben dem Träumen noch fähig ist, oder?